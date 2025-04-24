تامر حسني يغيب عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

تامر حسني يغيب عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

تامر حسني يغيب عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

كتبت : أميرة عزالدين

أجواء من السعادة سيطرت على الوسط الفني، تزامنًا مع حفل زفاف الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، والذي أقيم على مسرح هرم سقارة الأثري وزينته الديكورات الخلابة في ليلة ساحرة، حضرها عدد كبير من نجوم الفن للاحتفال بالعروسين.

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سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلي زاهر

وتساءل الجمهور بشكل لافت عن سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال، خاصة بعد تغيبه عن عقد القران الذي تم الأسبوع الماضي، خاصة وأنّ الفنان تامر حسني معروف بحبه للجميع ومجاملاته لكل أصدقائه، كما أنّه كان أول بوابة للتمثيل لليلي زاهر وشقيقتها ملك من خلال فيلم عمر وسلمي...........

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أبزر الحضور في زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وشارك في حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال، عدد كبير من المطربين بينهم محمد حماقي، وأحمد سعد، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وحسين الجسمي، وآخرين، إلى جانب الفنانين يسرا، وليلي علوي، ونبيلة عبيد، ومصطفى شعبان، وأحمد السعدني، وماجد المصري، وروجينا، ومي عمر، ومحمد ثروت، وإدوارد، وإلهام شاهين، وريهام عبدالغفور، وإيهاب فهمي، وعدد كبير آخر من الفنانين.

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