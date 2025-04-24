رئيس المركز الأوكراني للحوار: تعرضنا إلى هجمة روسية شرسة على كييف

كتب: هانى حسن

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم مرعب في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إذ جرى إطلاق نحو 70 صاروخًا وأكثر من 140 طائرة مسيّرة باتجاه أهداف مختلفة داخل المدينة، ونجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط 46 صاروخًا.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية حبيبة عمر، أن دوي الانفجارات أيقظ السكان في الساعة الواحدة صباحًا، مشيرًا إلى أن عددًا من الصواريخ سقط بالفعل في مناطق مدنية، أبرزها حي سالومينسكي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة.

ضغط داخلي متزايد على الرئيس الأوكراني

وأضاف أن هذا التصعيد العسكري يأتي في إطار مسارين واضحين؛ الأول يتمثل في محاولة روسية لتكثيف الضغط العسكري على كييف وحلفائها الغربيين، أما الثاني فهو استثمار سياسي من جانب موسكو، بهدف الضغط على الولايات المتحدة في ظل التغيرات السياسية المرتقبة هناك، وأشار إلى أن هذه الهجمات تسبب ضغطًا داخليًا متزايدًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط غياب واضح لأي دعم أمريكي فوري.

وأكد أن الأضرار التي لحقت بالمباني كانت كبيرة، وشملت مقار المركز الذي يرأسه، بالإضافة إلى مئات الشقق السكنية التي تضررت بشكل مباشر، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الحكومة الأوكرانية، ويزيد من الأعباء المالية والسياسية على حلفائها في الغرب.

وأشار إلى أن استمرار هذا النوع من الهجمات يُضعف قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للأزمات، كما يهدد استقرار المدنيين ويضاعف معاناة السكان، داعيًا إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لردع التصعيد الروسي المتكرر واستعادة الحد الأدنى من الأمان داخل العاصمة الأوكرانية.