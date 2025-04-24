تفاصيل مزاد 5 مايو لبيع السيارات بأسعار تنافسية.. تضم عدة ماركات عالمية

تقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادات مختلفة للمواطنين بشكل مستمر، لبيع سيارات وبضائع بشكل مستمر بأسعار أقل من الأسواق، حيث أعلنت الهيئة مزاد لبيع سيارات ملاكي وفان وميكروباص وتروسيكل، يوم 5 مايو المقبل يشمل ماركات مختلفة.

تفاصيل مزاد 5 مايو لبيع سيارت

يشمل مزاد 5 مايو ماركات بي إم دبليو وهيونداي، ميتسوبيشي، سوزوكي، داتسون، اسبرانزا، نيسان، شيفروليه، فيات، تويوتا، مرسيدس، بيجو، مازدا، لادا، أوبل، كيا، جيلي.

وتقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر بالجيزة الساعة 12 ظهرا.

تفاصيل الاشتراك في مزاد 5 مايو

وللاشتراك في المزاد العلني، يتمّ شراء كراسة الشروط الخاصة بالاشتراك في المزاد، والتي يصل سعرها إلى 400 جنيه.

يتمّ دفع 30% من قيمة السيارة أو البضائع فور رسو المزاد، على أن يتمّ دفع باقي المبلغ خلال 15 يومًا فقط.

تأمين دخول المزاد يصل إلى 10 آلاف جنيه حتى يتمّ الاشتراك فيه.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت أيضا عن مزاد مركبات النيابات، يوم 4 مايو لعرض سيارات ميكروباص وملاكي وبيك أب وفان ورأس جرار وميني باص وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكلات ولودر ماركات BMW، جولدن راجون، فيات، راما، نيسان، هيونداي، تويوتا، ايسوزو، دايون، GMC، هوجن، بجاج، بيجو، سوزوكي، نصر، ميني كوبر، ميتسوبيشي، اسبرانزا، شيفرولية، فولكس، مرسيدس، دايهاتسو، رينو ، جاك، وإجراءات دخول المزاد هي نفسها التي تم ذكرها في الفقرة السابقة الخاصة بمزاد 5 مايو.