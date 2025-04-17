قبل نهاية الشهر.. 3 مزادات في أبريل لشراء سيارة بأسعار رخيصة

كتبت: سمر إيهاب

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عدد من المزادات الحكومية حتى نهاية شهر أبريل، لبيع سيارات وبضائع بأسعار مخفضة للجمهور، واختلفت أنواع السيارات المعروضة في المزاد لتضم عدد من أبرز الماركات، كما تشمل البضائع قطع غيار سيارات وتليفونات لاسلكي وأجهزة كمبيوتر وقطع غيار سيارات.

على أن تقام المزادات يوم 23 أبريل، ويوم 28 أبريل ويوم 30 من نفس الشهر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مزاد 23 أبريل

يشمل مزاد بيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمرك تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر والملاحق التابعة له تشمل ماركات نيسان ومرسيدس وأودي وتويوتا ودوج ولاندروفر وفورد وميتسوبيشي

وبضائع تشمل تليفونات ولعب أطفال وأثاث وأجهزة كمبيوتر وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائي وأثاث وكاميرات.

مزاد 28 أبريل

لبيع سيارات وموتوسيكلات ماركات دايون، بيجو، داتسون، جيلي، فيات، مازدا، هيونداي، شيفروليه، سوزوكي، نيسان، ميتسوبيشي، كيا، فولكس، اسكودا، مرسيدس.

مزاد 30 أبريل

لبيع سيارات جمرك بورسعيد ماركات مرسيدس ورينو وهوندا وفولكس وكيا وهيونداي، وBMW، وبضائع تشمل تليفونات لاسلكي وأجهزة كمبيوتر وقطع غيار سيارات ولعب أطفال وسيراميك.

ضوابط الاشتراك في مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية

- شراء كراسة الشروط ويصل سعرها إلى 400 جنيه، وهي شرط لدخول المزاد

- تعقد جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في تمام الثانية عشرة ظهرا.

- يجب دفع تأمين دخول المزاد والذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، ويتم دفع مبلغ 30% فور رسو المزاد، ويتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.

- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2.