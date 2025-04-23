بأقل الأسعار.. مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة ومطروح

تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، على طرح سيارات وبضائع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تنظيم مزادات علنية للبضائع والسيارات التي تكفي احتياجاتهم، وأعلنت الهيئة عن مزاد سيارات جمرك الإسكندرية، وبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية ومطروح والسلوم، ليتم تنظيمه يوم 6 مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل مزاد سيارات جمرك الإسكندرية، وبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية ومطروح والسلوم، ليتم تنظيمه يوم 6 مايو الجاري.

تفاصيل مزاد سيارات جمرك الإسكندرية

وعن تفاصيل مزاد سيارات جمرك الإسكندرية، وبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية ومطروح والسلوم، والذي يتم تنظيمه يوم 6 مايو الجاري، تتمثل في سيارات ملاكي وتاج ماركات (BMW، أودي، بورش)، وبالنسبة للبضائع فتتمثل في «أدوية، حاويات فارغة، كيماويات، أقمشة، بيتموس، ملح ليمون، كاوتش، جراكن، جرانيت، استندات معدنية، ورق، خيوط، رولات عزل حرارية، أدوات مائدة، قطع غيار سيارات، موتوسيكلات، زبدة بقري مجمدة، ألواح خشب، مشروبات طاقة، مستلزمات طبية، إسفنج، ملابس، هريسة حمراء اللون، طعام كلاب وقطط، أكسسوار حريمي ورجالي، أجهزة كهربائية، كاميرات، تكييفات، تليفونات محمول، سماعات».

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بالاشتراك في المزاد العلني، ويصل سعرها إلى 400 جنيها.

يتم تنظيم جلسة المزاد العلني في الموعد المحدد بشارع نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 12 ظهرا.

تأمين دخول المزاد يصل إلى 10 آلاف جنيه.

يتم دفع 30% من قيمة السيارة أو البضائع فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يومًا فقط.