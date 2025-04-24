«اشتري عربية بسعر معقول».. تفاصيل مزاد سيارات بعض الجهات الحكومية

تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية على تنظيم مزادات علنية للمواطنين لتوفير احتياجاتهم من السيارات والبضائع، ما جعلها تعلن عن تنظيم بيع كبير بالمزايدة العلنية لبيع مركبات نيابات جهات حكومية، والتي يتم تنظيمها يوم 4 مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التفاصيل الخاصة بـ المزايدة العلنية لبيع مركبات وجهات حكومية، ونوضح من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة الخاصة بأنواع سيارات المزاد العلني، والتي تأتي كالتالي:

تفاصيل مزاد مركبات نيابات جهات حكومية

وعن تفاصيل مزاد مركبات النيابات، والذي يتمّ تنظيمه يوم 4 مايو الجاري، تتمثل في سيارات ميكروباص وملاكي وبيك أب وفان ورأس جرار وميني باص وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكلات ولودر ماركات (BMW، جولدن راجون، فيات، راما، نيسان، هيونداي، تويوتا، ايسوزو، دايون، حلاوة، بوكسر، GMC، هوجن، بجاج، بيجو، سوزوكي، نصر، ميني كوبر، ميتسوبيشي، اسبرانزا، شيفرولية، فولكس، مرسيدس، دايهاتسو، رينو، افيكو، جاك، نينفا، جاوا).

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

وللاشتراك في المزاد العلني، يتمّ شراء كراسة الشروط الخاصة بالاشتراك في المزاد، والتي يصل سعرها إلى 400 جنيه.

يتمّ دفع 30% من قيمة السيارة أو البضائع فور رسو المزاد، على أن يتمّ دفع باقي المبلغ خلال 15 يومًا فقط.

يتمّ تنظيم جلسة المزاد العلني في الموعد المحدد بشارع نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

تأمين دخول المزاد يصل إلى 10 آلاف جنيه حتى يتمّ الاشتراك فيه.