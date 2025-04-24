حسين الجسمى يطرح أغنية فستانك الأبيض من زفاف هشام جمال وليلى زاهر (فيديو)

كتبت : أميرة عزالدين

طرح المطرب حسين الجسمى، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة بعنوان فستانك الأبيض على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والتى كانت مفاجأة هشام جمال لعروسته ليلي زاهر خلال حفل زفافهما فى الساعات الماضية، والتي تسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال حفل الزفاف.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لـ ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».