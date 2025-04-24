مديرة صندوق النقد: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاستقرار المالي العالمي
مديرة صندوق النقد: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاستقرار المالي العالمي
كتب: هانى حسن
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنّ الصندوق يراجع أدوات الإقراض لتعزيز الاستجابة للصدمات، ومواجهة أزمات ميزان المدفوعات، وأهمية استقلالية البنوك المركزية لضبط التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، كما يبحث مع الأعضاء سبل تعزيز شبكة الأمان المالي عالميا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضافت جورجيفا، أنّ هناك إصلاحات هيكلية لتحفيز الابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو، وأنّ استقلالية البنوك المركزية أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية، لافتة إلى أنّ تصاعد التوترات التجارية يهدد الاستقرار المالي العالمي، ويجب على البلدان تحديد مسارات الإصلاح الموثوق وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأكدت أنّ التوترات التجارية والرسوم الجمركية تهدد استقرار النظام المالي الدولي، وأنّ ضرورة تسوية التوترات التجارية بين اللاعبين الرئيسيين عالميا لإنهاء حالة عدم اليقين، والديون المرتفعة والضغوط التضخمية تعرقل قدرة الدول على خلق الوظائف والاستثمار، والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع تصاعد التوترات التجارية وضعف النمو.