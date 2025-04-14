«رويترز»: ترامب سيعلن عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الأسبوع المقبل

«رويترز»: ترامب سيعلن عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الأسبوع المقبل

«رويترز»: ترامب سيعلن عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الأسبوع المقبل

قالت وكالة «رويترز»، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعلن عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل.

وكان ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

كانت المحادثات التي عقدت في عُمان يوم السبت الماضي هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأمريكية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021، وقال مسؤولون إنها عقدت في أجواء «مثمرة وهادئة وإيجابية».

وذكر دونالد ترامب للصحفيين السبت الماضي، أنَّ المحادثات الأمريكية الإيرانية مضت على نحو (جيد).

وأضاف: «لا شيء يهم حتى تنتهي منها (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها، لكنها مضت على ما يرام، أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية».

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