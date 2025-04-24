«الشئون المعنوية» تطرح أغنية وطنية جديدة في عيد تحرير سيناء: «أرضنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة»

طرحت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ قليل، أغنية وطنية جديدة بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، وحملت الأغنية عنوان «سيناء تتحدث عن نفسها في أغنية أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة».

أغنية «أنا سينا» غناء الفنانة فيروز أركان، وكلمات محمد جميل، وألحان عزيز الشافعي، ومونتاج وإخراج طارق عبدالواحد وتمام يونس.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

أنا الأرض اللي ليها تاريخ أنا الحاضر أنا بكرا

أنا القصة اللي عايشة سنين ومش بتموت ومش ذكرى

أنا اللي تشوفني لو مرة هتعرفني وتوصفني

أنا السر اللي مش مفهوم ولو جيت يوم هتفهمني

أنا سينا أنا حرة بقولها واعيدها 100 مرة

أنا سينا أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة أنا مصرية

راسي الفوق ومين يقدر على المصري

أنا شعبي في ضهر الجيش وكل الشعب جيش مصري

أنا سينا أنا حرة بقولها واعيدها 100 مرة

أنا الأرض اللي مروية بدم الغالي دم الشهداء

وأنا عمري ما بنسى شهيد في كل بطولة أنا شاهدة

أنا اللي ملامحي محفورة على وشوش كل أجيال مصر

وليّ في كل بيت صورة بطل مصر بعلامة النصر

أنا مصرية راسي لفوق ومين يقدر على المصري

أنا شعبي في دار الجيش وكل الشعب جيش مصري