وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز الاستثمارات في مصر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اللقاء مع وزير الخارجية الإيطالي تناول مناقشة سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، حول التزام العديد من الشركات الإيطالية بضخ استثمارات إضافية في قطاعات متنوعة في مصر، بالإضافة إلى رغبة شركات إيطالية أخرى في مواصلة دعم جهود التنمية المستمرة في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المباحثات جرت حول القطاع الصناعي وإسهام الشركات الإيطالية في مساعي مصر ودعمها في توطين الصناعة، خاصة بما لدى إيطاليا من خبرات كبيرة في قطاعات الصناعة، وأيضًا فيما يتعلق بمسألة نقل التكنولوجيا إلى مصر.

وتابع: «تحدثنا حول أن تكون مصر منفذًا للمنتجات الإيطالية ليس فقط إلى السوق المصرية، ولكن أيضًا إلى القارة الإفريقية والأسواق العربية، وخاصة في ضوء وجود استراتيجية إيطالية تتعلق بمزيد من تعزيز التعاون، وتكون نقطة انطلاقها من جانب مصر».