د. محمود خليل يكتب: سطور من كتاب الحياة

يقول الله تعالى فى سورة «غافر»: «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِى الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ».

الاعتبار بتجارب الأجيال السابقة مداره أن يكون تاريخهم وسيرتهم فى الحياة مدوناً بشكل دقيق وبعيد عن التزييف، وتلك هى المهمة الأساسية لحمَلة الأقلام بين أفراد كل جيل، وما يسجله هؤلاء يمثل النص المهم الذى يجب أن تتأمله بتأنٍّ الأجيال اللاحقة، ولا يكتفى القارئ الحصيف فى هذه الحالة بنصوص الكتب، بل يتأمل نص الحياة التى عاشها هذا الجيل أو ذاك بكل الوسائل الممكنة وبجميع الآثار التى خلفوها وراءهم.

يقول «ابن الأثير» عن فوائد تأمل سطور ونصوص حياة المجتمعات أو الأجيال السابقة: «ومنها ما يَحصُل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدَّم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلاً، ويصبح لأن يقتدى به أهلاً».

لقد أراد المؤرخ الكبير أن يقول إن بعض تفاصيل حياة المجتمعات والأجيال المتتالية تحمل تجارب وأحداثاً ومواقف متشابهة، فحياة البشر واحدة وإنسانها واحد، وما أكثر ما تتشابه الليلة مع البارحة، وليس هناك خلاف أن الفرد والمجموع الوحيد القادر على الإفلات من أخطاء من سبقوه هو من تأمَّل تجاربهم جيداً وتعلَّم منها، فالتاريخ لا يعيد نفسه، بل البشر الذين لا يتعلمون هم من يكررون أخطاء غيرهم.

حوادث التاريخ تشهد أن المجتمعات تمر جميعها بذات المراحل التى تحدَّث عنها «ابن خلدون» فى «المقدمة» والتى لا تعدو فى الغالب خمسة أطوار؛ الأول: طور الظفر بالبغية، الثانى: طور الانفراد بالمجد، الثالث: طور الفراغ والدعة، الرابع: طور القنوع والمسالمة، والخامس: طور الإسراف والتبذير. فالدول والمجتمعات مثل الإنسان تبدأ من ضعف، ثم تعيش من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفاً وتضعضعاً.. قال تعالى: «اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً».

المجتمعات التى تريد أن تطيل عمرها وزمان قوتها، مثلها مثل الفرد، عليها أن تأخذ من شبابها لشيخوختها، ومن صحتها لمرضها، ومن غناها لفقرها، ومن فراغها لشغلها، ومن حياتها قبل اضمحلالها وموتها. تلك هى المجتمعات التى تعرف كيف تواصل الحياة بقوة لأنها تعاملت بأعلى درجات الذكاء واستفادت من تجارب غيرها وهى تدير عيشها، أما تلك التى تغتر بزمان قوتها وتستسهل قهر غيرها وتبالغ فى اختبار قوتها فلا بد أن تخسر أو أن يصل منحنى قوتها إلى لحظة انكفاء تخسر معها كل شىء، فأى قوة تختبر نفسها لا بد أن تخسر، كما حكيت لك ذات مرة، وكل القوى الكبرى التى سيطرت على العالم عبر حلقات التاريخ المختلفة سقطت حين اغترت بقوتها وجازفت باختبارها دون تأنٍّ أو تفكير.. إنها سُنة الله فى خلقه كما سطَّر لنا كتاب الحياة.