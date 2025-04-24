محلل سياسى: التصعيد جزء من سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي اليومي

قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي، إن التصعيد جزء من سلوك جيش الاحتلال اليومي في إطار مخطط بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن التصعيد يزيد من فرص فرض الشروط على حماس والفصائل الفلسطينية في عملية تبادل الرهائن، مؤكدًا على أن مخططات نتنياهو هي الوصول إلى احتلال كامل لقطاع غزة والسيطرة على توزيع المواد الغذائية.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحديث حول أن حكومة نتنياهو تريد الانسحاب من غزة أو التخلي عن ما وصلت إليه حتى الآن هي رسالة غير حقيقية، والهدف ليس استرجاع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ولكن تخدير للوضع الديموغرافي للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والقضاء على حماس ونزع سلاحها، ليكون هناك في المستقبل فرص لتهجير الفلسطينيين بأي شكل، سواء كان طوعيًا أو بضغط عسكري.

وأشار إلى أن دماء الفلسطينين في غزة كان من المفترض أن تكون دافع لكل ذي عقل في إنهاء الانقسام الموجود بالداخل الفلسطيني، وتغيير كل الاستراتيجيات التي ثبتت إلى الآن أنها لا تؤدي إلا لمزيد من قتل الفلسطينيين وإضعافهم.