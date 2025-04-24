وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي سبل دفع عجلة الاستثمارات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبد العاطي أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معربا عن التقدير للدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل الجاري لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية، بما في ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.

وأكد وزير الخارجية الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري- الإيطالي.

واستعرض عبد العاطى في هذا السياق، الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التى توفرها لحماية استثماراتهم، مشيرا إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية، والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر.

وأعرب على التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى في هذا الشأن، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، نظرا لما تمتلكه مصر من إمكانات، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمنا الدور المهم الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لاسيما في ظل استضافة مصر لما يزيد عن 9 ملايين أجنبي وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكدا أهمية تبني مقاربة تشمل كل الجوانب التنموية والاجتماعية، والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.

تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

تناولت المشاورات المصرية - الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

وشدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مطلعا نظيره الإيطالي على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي وكذلك ملف الأمن المائى المصرى.

فى نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن «تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين»، يتم بموجبه إنشاء مركز مصرى- ايطالى يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية اللى إيطاليا، كما تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بشأن «التعاون في مجال التحول في الطاقة».