عبدالعاطي يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في اتصال هاتفي مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، اليوم، التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية

أعرب «عبد العاطي» خلال الاتصال، عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية، والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر، مرحبا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل الجاري لقرار تقديم الشريحة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر، على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة، حيث أكد أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية، ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.