وزير الإسكان: تسليم دفعتين جديدتين من «سكن مصر» في مدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) بالمشروع بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 27 أبريل 2025، كما سيتم تسليم دفعة وحدات أخرى بالمنطقة الأولى للمشروع بالمدينة، يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، ويستمر التسليم حتى 25 مايو في أيام محددة طبقاً للمعلن من جهاز المدينة.

تسليم دفعتين جديدتين بمشروع سكن مصر

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6 و7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 36، يوم الأحد 27 أبريل، ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 28 أبريل، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 29 أبريل، ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 30 أبريل، ووحدات العمارة 33، يوم الأحد 4 مايو، ووحدات العمارة 34، يوم الاثنين 5 مايو، ووحدات العمارة 35، يوم الثلاثاء 6 مايو، ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 7 مايو، ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 8 مايو، ووحدات العمارة 76، يوم الأحد 11 مايو، ووحدات العمارة 64، يوم الاثنين 12 مايو، ووحدات العمارة 77، يوم الثلاثاء 13 مايو.







مشروع سكن مصر القاهرة الجديدة

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 166، يوم الأحد 11 مايو، ووحدات العمارة 167، يوم الإثنين 12 مايو، ووحدات العمارة 168، يوم الثلاثاء 13 مايو، ووحدات العمارة 68، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الخميس 15/5/2025، ووحدات العمارة 71، يوم الأحد 18 مايو، ووحدات العمارة 72، يوم الإثنين 19 مايو، ووحدات العمارة 73، يوم الثلاثاء 20 مايو، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 21 مايو، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 22 مايو، ووحدات العمارة 17، يوم الأحد 25 مايو.



وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.