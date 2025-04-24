«فروت فيستيفال» على شواطئ مرسى علم يجذب آلاف السياح من 12 دولة أوروبية

كتب- شاذلي عبدالراضي:

في ظل توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة على شواطئ مرسى علم، تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، عاش السياح أجواء مبهجة في مهرجان الفواكه بمشاركة فرق الأنميشن والعاملين بالقطاع السياحي ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية

مهرجان فواكه مرسى علم

بحسب عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، فإن «فروت فيستيفال» تنظمه الفنادق السياحية ضمن مهرجانات الشواطئ بهدف ترويجي وإدخال البهجة والسرور على السياح من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب.

مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»: اشترك آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية من 12 دولة أوروبية في مهرجان الفواكه تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.

مشيرا إلى أن أجواء مهرجان الفواكه تبعث البهجة والسرور على السياح الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة مرسى علم.

لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم، حيث استقبلت مرسى علم الأسبوع الجاري 183 رحلة طيران سياحية أقلت حوالي 37 ألف سائح أجنبي من 12 دولة أوروبية.

ومن جانبه قال الشيف أحمد صالح، بأنه تم استخدام حوالي طن ونصف من الفواكه المتنوعة من الموز والتفاح والبطيخ والفراولة والجوافه والعنب والكانتلوب والبرقوق، وشارك حوالي 11 شيفا في فعاليات مهرجان الفواكه على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة.