«فروت فيستيفال» على شواطئ مرسى علم يجذب آلاف السياح من 12 دولة أوروبية

«فروت فيستيفال» على شواطئ مرسى علم يجذب آلاف السياح من 12 دولة أوروبية

«فروت فيستيفال» على شواطئ مرسى علم يجذب آلاف السياح من 12 دولة أوروبية

كتب- شاذلي عبدالراضي:

في ظل توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة على شواطئ مرسى علم، تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، عاش السياح أجواء مبهجة في مهرجان الفواكه بمشاركة فرق الأنميشن والعاملين بالقطاع السياحي ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية

مهرجان فواكه مرسى علم

بحسب عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، فإن «فروت فيستيفال» تنظمه الفنادق السياحية ضمن مهرجانات الشواطئ بهدف ترويجي وإدخال البهجة والسرور على السياح من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب.

مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»: اشترك آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية من 12 دولة أوروبية في مهرجان الفواكه تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.

مشيرا إلى أن أجواء مهرجان الفواكه تبعث البهجة والسرور على السياح الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة مرسى علم.

مهرجان فواكه

لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم، حيث استقبلت مرسى علم الأسبوع الجاري 183 رحلة طيران سياحية أقلت حوالي 37 ألف سائح أجنبي من 12 دولة أوروبية.

مهرجان فواكه

ومن جانبه قال الشيف أحمد صالح، بأنه تم استخدام حوالي طن ونصف من الفواكه المتنوعة من الموز والتفاح والبطيخ والفراولة والجوافه والعنب والكانتلوب والبرقوق، وشارك حوالي 11 شيفا في فعاليات مهرجان الفواكه على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا