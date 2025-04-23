انتهاء التوقيت الشتوي غدا.. كيف تضبط مواعيد نومك مع تغيير الساعة؟

كتبت:- نرمين عزت

ساعات قليلة ويبدأ التوقيت الصيفي مع اللحظات الأولى من يوم الجمعة 25 أبريل، حيث تُقدَّم الساعة ستين دقيقة، ما يعني اختفاء ساعة من اليوم بشكل مؤقت، وهو تغيير قد يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، ويُسبب اضطرابات في النوم لدى البعض، خاصة الأطفال وكبار السن، لذا، يكون السؤال المهم: كيف تُضبط مواعيد النوم مع انتهاء التوقيت الشتوي؟

كيف تضبط مواعيد نومك مع تغيير الساعة؟

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي، يُعمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025. وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لضبط الساعة البيولوجية وفقًا لموقع «مايو كلينك» البريطاني:

تعديل تدريجي لمواعيد النوم: ابدأ بتغيير وقت النوم والاستيقاظ بمقدار 30 دقيقة؛ لتستطيع النوم والاستيقاظ في السادسة والنصف صباحًا.

التعرض للضوء الطبيعي صباحًا: افتح الستائر فور الاستيقاظ لمساعدة الجسم على تنظيم إيقاعه اليومي.

تجنب المنبهات مساء مثل القهوة والشاي قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

الالتزام بروتين مسائي، كالقراءة أو الاستحمام بالماء الدافئ لإرسال إشارات استرخاء للدماغ.

الزيوت العطرية وضبط الساعة البيولوجية

لضبط الساعة البيولوجية مع التوقيت الصيفي، يمكن استخدام الزيوت العطرية التي تساعد في تقليل الشعور بالقلق وتُحقق إحساسًا بالهدوء، كما تُحسن جودة النوم.

ومن هذه الزيوت: اللافندر، الياسمين، الورد والمريمية ، النيرولي، خشب الصندل، والفانيليا.

ومن الطرق الشائعة لاستخدام الزيوت العطرية:

- استخدام ناشر الهواء (diffuser).

- وضع بضع قطرات على كرة قطنية أو منديل، وتثبيتها داخل غلاف الوسادة.

- استخدام أقنعة النوم والوسائد المزودة بعطور مستخلصة من الزيوت العطرية، فهي تساعد أيضًا على الاسترخاء والراحة.