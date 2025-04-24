سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية
سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية
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- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة خلال التعاملات المسائية في أغلب البنوك المحلية، ليصل متوسطه إلى 50.87 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث معلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم مقابل اليورو
ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا، عند مستوى 0.88 يورو للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري خلال الفترة المسائية، 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر بالتعاملات المسائية، عند مستويات 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، إلى 50.91 و51.01 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، عند مستوى 50.9 و51 جنيه للشراء والبيع على التوالي.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.
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