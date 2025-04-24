مقتل قائد دبابة إسرائيلي في غزة وارتفاع خسائر جيش الاحتلال لـ849 جنديا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 في لواء ماشاتز، خلال اشتباك شمال قطاع غزة، ولم يتم الكشف عن اسم الجندي حتى وقت نشر الخبر، ولكن تم إخطار عائلته، حسبما ذكر موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

كما أصيب ضابط في وحدة يهلوم وجندي احتياطي في لواء ماشاتز بجروح خطيرة في الحادث، وتم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويهم.

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بحسب إحصاء جيش الاحتلال، فإن هذه الوفاة ترفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 849 جنديا وضابطا.