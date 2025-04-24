مقتل قائد دبابة إسرائيلي في غزة وارتفاع خسائر جيش الاحتلال لـ849 جنديا

مقتل قائد دبابة إسرائيلي في غزة وارتفاع خسائر جيش الاحتلال لـ849 جنديا

مقتل قائد دبابة إسرائيلي في غزة وارتفاع خسائر جيش الاحتلال لـ849 جنديا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 في لواء ماشاتز، خلال اشتباك شمال قطاع غزة، ولم يتم الكشف عن اسم الجندي حتى وقت نشر الخبر، ولكن تم إخطار عائلته، حسبما ذكر موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

كما أصيب ضابط في وحدة يهلوم وجندي احتياطي في لواء ماشاتز بجروح خطيرة في الحادث، وتم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويهم.

قتلى جيش الدفاع الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى

بحسب إحصاء جيش الاحتلال، فإن هذه الوفاة ترفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 849 جنديا وضابطا.

ومن بين القتلى نحو 408 جنود منذ بدء الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 أكتوبر من ذلك العام.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا