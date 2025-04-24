تغيير الساعة في مصر اليوم.. اعرف إزاي تظبط مواعيدك ومصالحك

تغيير الساعة في مصر اليوم.. اعرف إزاي تظبط مواعيدك ومصالحك

تغيير الساعة في مصر اليوم.. اعرف إزاي تظبط مواعيدك ومصالحك

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟.. سؤال يدور في بال الكثيرين، لمعرفة التوقيت الدقيق لضبط ساعتهم والالتزام بمواعيد العمل الجديدة ومعرفة مواعيد المصالح الحكومية والبنوك والمدارس وغيرها من الأمور التي ترتبط بها حياة المواطنين.

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟

وإجابة على على تساؤل: هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟، بالفعل تغير الساعة من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي، ففي تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 25-4-2025، تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحا، إعمالاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة في فصلي الربيع والصيف، والتي تبدأ في التقلص بالتزامن مع قرب بدء فصل الشتاء للعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، أي يتم تطبيقه لمدة 6 أشهر ثم نعود للعمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تطبيقه بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

طريقة تغيير الساعة في هواتف أندرويد

- قم بالدخول على الإعدادات.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- قم بتعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- اضغط على حفظ.

طريقة تغيير الساعة على هواتف iPhone

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.

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