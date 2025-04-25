أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25-4-2025 في بورصة الدواجن والمحلات

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25-4-2025 تحديثًا جديدًا داخل بورصة الدواجن والمحلات والأسواق، بعدما سجلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والأسواق

ووفق التحديثات الصباحية اليومية التي تعلنها بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق، سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة إلى 80 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات ما بين 85 إلى 95 جنيها وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في البورصة والأسواق

كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الجمعة، خلال التحديث الصباحي، 80 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات بين 85 إلى 95 جنيهًا وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة في الأسواق والمحلات 118 جنيهًا في آخر تحديث صباحي.