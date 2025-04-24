أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24-4-2025 في بورصة الدواجن

حدثت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24-4-2025 خلال التعاملات الصباحية سواء داخل بورصة الدواجن أو محال بيع الدواجن والأسواق للمستهلك، وشهدت أسعار الفراخ خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا سواء البيضاء أو الساسو أو الدواجن البلدي.

أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن والمحال

وكشفت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء قائمة أسعار الفراخ اليوم في المزارع والمحال، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 75 جنيهًا في المزارع، بينما يباع في المحال للمستهلك بين 80 إلى 90 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزارع والمحال

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس إلى 73 جنيهًا في المزارع، ويباع في المحال للمستهلك بين 80 إلى 90 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس للمستهلك 120 جنيهًا في المحال والأسواق.