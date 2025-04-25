خبير في الشأن الأمريكية: نتنياهو تفاجأ بموافقة ترامب على التفاوض مع إيران

قال نعمان أبو عيسى، الخبير في الشؤون الأمريكية، إنّ العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تمنع حدوث تباينات جوهرية في الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، موضحًا، أنّ نتنياهو تفاجأ بموافقة ترامب على التفاوض مع إيران.

وأضاف أن هذه الخلافات ظهرت بشكل واضح خلال اللقاء الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حين أعلن ترامب عن محادثات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وهو ما أثار حالة من الذهول لدى نتنياهو.

تصعيد الموقف تجاه إيران

وأضاف أبو عيسى، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نتنياهو كان يتوقع من زيارته إلى واشنطن أن يحصل على دعم أمريكي واضح وصريح لتصعيد الموقف تجاه إيران، وربما التوافق على عمل عسكري مشترك ضدها، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما.

وأشار إلى أنّ إعلان ترامب عن هذه اللقاءات في عمان وروما جاء مفاجئًا للجانب الإسرائيلي، وكشف عن وجود خلاف عميق في رؤية الطرفين تجاه كيفية التعامل مع إيران.

تفكيك البرنامج النووي الإيراني

وتابع بأنّ إسرائيل كانت ولا تزال تسعى إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، في حين أن واشنطن، وتحديداً في عهد دونالد ترامب، أبدت استعدادها لقبول برنامج نووي سلمي تحت رقابة دولية، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، لافتًا إلى أنّ هذه الفجوة في المواقف تسببت في توتر واضح بين الحليفين التقليديين رغم تحالفهما الطويل.