تراجع شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.. واحتمال إجراء انتخابات مبكرة

تراجع شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.. واحتمال إجراء انتخابات مبكرة

تراجع شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.. واحتمال إجراء انتخابات مبكرة

ذكر استطلاع رأي لـ معاريف، أنّ 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة برئيس الحكومة، و42% لا يثقون به أبدًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

يشير هذا الاستطلاع إلى تراجع شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، الذي يواجه تحديات سياسية داخلية متزايدة، وتتضمن هذه التحديات، خلافات مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وتوترات مع المستشار القضائي للحكومة، وتصعيدًا في المواجهات مع المعارضة.

انقسامات في إسرائيل

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، ما يزيد من حدة الانقسامات السياسية.​

تتزامن هذه التطورات مع تقييمات تشير إلى أن عام 2025 قد يكون الأخير لحكومة نتنياهو، في ظل التحولات السياسية والتوترات الداخلية التي تشهدها البلاد.

تحقيق مكاسب سياسية

يُذكر أن بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال الاستقرار المؤقت الناتج عن تمرير الميزانية لتعزيز حزبه وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة.​

ويُنتظر أن تؤثر هذه الأوضاع السياسية على المشهد السياسي الإسرائيلي في الفترة المقبلة، مع احتمالات لانتخابات مبكرة قد تُغير من تشكيل الحكومة المقبلة.​

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