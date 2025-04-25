قطع المياه عن مناطق في 3 محافظات لإجراء أعمال صيانة غدًا

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجيزة وبني سويف وأسوان قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للصيانة وتحويل المرافق.

أسباب قطع المياه عن مناطق الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطات مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة) التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.



الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والهرم بداية من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

مدة قطع المياه بمناطق محافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة سمسطا بالكامل وقرى الشنطور ومازورة والمحمودية وسريو بمركز سمسطا، يوم غد السبت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة 8 ساعات، لاستكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد الجديدة بمركز سمسطا.



وأعلنت الشركة ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا ومجلس قروي قاي ومجلس قروي الحمام ودنديل بمركز ناصر وذلك نظرًا لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا وذلك يوم غد السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الأحد الساعة 10 مساءً.

فصل الخزان سبب قطع المياه بمناطق أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق «قرية الوسطاني - الركايبة - كفر الغاب - أم الرزاق» غدًا من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعة 5 عصر نفس اليوم للقيام بأعمال فصل خزان المياه المرشحة القديم بمحطة مياه السلام.

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجيزة وبني سويف وأسوان قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للصيانة وتحويل المرافق.

أسباب قطع المياه عن مناطق الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطات مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة) التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.



الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والهرم بداية من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

مدة قطع المياه بمناطق محافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة سمسطا بالكامل وقرى الشنطور ومازورة والمحمودية وسريو بمركز سمسطا، يوم غد السبت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة 8 ساعات، لاستكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد الجديدة بمركز سمسطا.

فيما أعلنت الشركة عن ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا ومجلس قروي قاي ومجلس قروي الحمام ودنديل بمركز ناصر وذلك نظرًا لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا وذلك يوم غد السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الأحد الساعة 10 مساءً.

فصل الخزان سبب قطع المياه بمناطق أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق «قرية الوسطاني - الركايبة - كفر الغاب - أم الرزاق» غدًا من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعة 5 عصر نفس اليوم للقيام بأعمال فصل خزان المياه المرشحة القديم بمحطة مياه السلام.