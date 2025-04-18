قطع المياه في عدة مناطق ببني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء عملية تطهير بمحطات المياه، غدًا السبت، ما يترتب عليه قطع وضعف المياه عن عدة قرى، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها.

قطع المياه عن قرية الجزيرة الشرقية وتوابعها في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، انقطاع المياه عن قرية الجزيرة الشرقية وتوابعها في مركز ببا، وذلك نظرًا لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه الدهابية فرع ببا، وذلك غدًا السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً نفس اليوم وذلك لمدة 12 ساعة.

ضعف مياه الشرب عن مركز إهناسيا

وأعلنت الشركة ضعف المياه عن مركز ومدينة إهناسيا وقرى الحمام ودنديل بمركز ناصر غرب محافظة بني سويف، اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت 19 أبريل الجاري وحتى الساعة 10 مساءً يوم الأحد 20 أبريل الجاري، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز إهناسيا.

وقدمت الشركة اعتذارها عن فترات انقطاع المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير خزانات المياه بمحطات المياه.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع تأكيد الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.