قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن بعض المناطق جراء تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية

وكشفت الشركة قطع المياه عن مناطق لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 صباحًا الأربعاء 23 / 4/ 2025 إلى الساعة 6 صباحًا الخميس 24 / 4/ 2025 عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية والمتحف المصري.

الخط الساخن

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.