5 أبراج تحتاج إلى معاملة خاصة.. اكسب ثقتها وتجنب صدامها

لكل برج صفات، لكن هناك بعض الأبراج معروفة بصعوبة التعامل معها بسبب طبيعتها الحادة أو الحساسة أو التحليلية الزائدة، والتعرف على هذه الصفات يمكن أن يساعدك على فهم الآخرين بشكل أفضل وتجنب الخلافات وسوء الفهم، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبراج التي تحتاج إلى تعامل خاص، وكيفية التواصل معها بذكاء وهدوء وفقًا لـ timesofindia.

5 أبراج تحتاج إلى تعامل خاص

1- برج العقرب من أكثر الأبراج تعقيدًا، هو شخص عميق، شديد الملاحظة، وقد يبدو غامضًا أو عدائيًا أحيانًا، وطريقة التعامل كن صريحًا معه، وابتعد تمامًا عن الكذب أو المراوغة، ولا تحاول اختباره أو خداعه، فهو يقدّر من يواجهه بصدق، ويحترم من يلتزم بوعوده.

2- أصحاب برج الجدي يميلون إلى الحزم والانضباط، ما يجعل التعامل معهم يبدو رسميًا أو باردًا أحيانًا، وطريقة التعامل احترم مواعيده والتزاماته، وتجنب الثرثرة الزائدة، وهو يقدر من يتحدث بعقلانية ويوصل فكرته بهدوء وثقة.

3- برج العذراء معروف بتحليله المستمر وانتقاده الذي قد يبدو جارحًا أحيانًا، لكنه في الغالب لا يقصد الإهانة وطريقة التعامل كن واضحًا ومنظمًا في كلامك، ولا تأخذ نقده على محمل شخصي، وهو فقط يسعى للكمال، ويرى النقد وسيلة لتحسين الأمور.

4- برج الدلو يبدو باردًا أو غير مهتم، لكنه في الحقيقة يحب التفكير والتأمل، ويحتاج وقتًا ومساحة قبل التفاعل، وطريقة التعامل لا تفرض عليه القرب أو الأسئلة المباشرة. شاركه الأفكار العميقة والنقاشات الممتعة، وستجد لديه جانبًا دافئًا لا يظهر بسهولة.

5- برج الحمل شخصية نارية، مليئة بالحماس، لكنه ينفعل بسرعة وقد يتحوّل الحديث معه إلى جدال حاد، وطريقة التعامل احترم طاقته، ولا تدخل معه في مواجهة مباشرة، واستخدم أسلوبًا لبقًا إذا أردت إقناعه، وامنحه الفرصة للتعبير عن نفسه بحرية.