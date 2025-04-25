«مصر تستطيع» يقدم مراجعات على الهواء بين طلبة الثانوية العامة

«مصر تستطيع» يقدم مراجعات على الهواء بين طلبة الثانوية العامة

«مصر تستطيع» يقدم مراجعات على الهواء بين طلبة الثانوية العامة

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة «دي إم سي» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، المراجعة النهائية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.

وقال «فايق» إن البرنامج يقدم المراجعة النهائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن نماذج الأسئلة والإجابات وضَعها مستشارو المواد، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه المراجعات الطلاب على اجتياز الامتحانات بنجاح.

وأضاف قائلًا: «النتيجة عند ربنا والاجتهاد هو الأساس، تعبت وعملت اللي عليا، النتيجة عند ربنا، المهم إني أجتهد وأتعب».

وتابع: «منافسة قوية بين بنتين وبنتين؛ مدرسة أسماء بنت أبي بكر في العبور – القليوبية، ويمثلها آية خالد وندى أحمد، ومدرسة الشهيد امتياز محمد كامل – الوايلي القاهرة، ويمثلها ريناد سعيد وفاطمة فراج، في مادة التاريخ».

وقد فاز فريق مدرسة أسماء بنت أبي بكر في العبور – القليوبية، الممثَّل بآية خالد وندى أحمد، على فريق مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل – الوايلي القاهرة، الممثَّل بريناد سعيد وفاطمة فراج، في منافسة مادة التاريخ.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا