«مصر تستطيع» يقدم مراجعات على الهواء بين طلبة الثانوية العامة

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة «دي إم سي» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، المراجعة النهائية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.

وقال «فايق» إن البرنامج يقدم المراجعة النهائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن نماذج الأسئلة والإجابات وضَعها مستشارو المواد، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه المراجعات الطلاب على اجتياز الامتحانات بنجاح.

وأضاف قائلًا: «النتيجة عند ربنا والاجتهاد هو الأساس، تعبت وعملت اللي عليا، النتيجة عند ربنا، المهم إني أجتهد وأتعب».

وتابع: «منافسة قوية بين بنتين وبنتين؛ مدرسة أسماء بنت أبي بكر في العبور – القليوبية، ويمثلها آية خالد وندى أحمد، ومدرسة الشهيد امتياز محمد كامل – الوايلي القاهرة، ويمثلها ريناد سعيد وفاطمة فراج، في مادة التاريخ».

وقد فاز فريق مدرسة أسماء بنت أبي بكر في العبور – القليوبية، الممثَّل بآية خالد وندى أحمد، على فريق مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل – الوايلي القاهرة، الممثَّل بريناد سعيد وفاطمة فراج، في منافسة مادة التاريخ.