12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق نشب بأحد المحال في الزقازيق

كتبت - نظيمة البحراوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحريق الذي نشب بأحد المحال التجارية بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق تمّت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

نشوب الحريق في محل أسفل عقار مكوّن من 4 أدوار

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق في أحد المحال التجارية أسفل عقار مكوّن من أربعة طوابق بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق، كلف المحافظ كلًا من الأستاذ شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، والأستاذ أحمد ضاحي، رئيس حي أول، بالانتقال إلى موقع الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

الدفع بـ12 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه فورًا انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ورجال الإسعاف والمرور، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتنظيم الحركة المرورية وفرض كردون أمني بمحيط الحريق للسيطرة على الموقف.

وقد كلّف المحافظ الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، بتوجيه الرعاية الطبية المتخصصة للمصابين، الذين بلغ عددهم ثلاث حالات، من بينهم حالتا اختناق تم إسعافهما بموقع الحريق، فيما تم نقل الحالة الثالثة إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، بناءً على رغبة أسرته.

وأكدت المتحدثة أنه تمّت السيطرة الكاملة على الحريق، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد، دون وقوع أي حالات وفاة.

السيطرة على حريق بمنزل في الحسينية

وفي سياق متصل، تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثاني بمنزل مكوّن من طابقين، كائن بمركز الحسينية بجوار مسجد النور، دون وقوع إصابات أو وفيات، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف و4 سيارات إطفاء، وتمّت السيطرة الكاملة على الحريق حتى الوصول إلى مرحلة التبريد.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة والحماية المدنية والمرور، لتواجدهم الفعّال في موقعي الحريق بالزقازيق والحسينية، وفرض كردون أمني مكّن سيارات الإطفاء والإسعاف من الوصول لموقع الحادث، فضلًا عن جهودهم في تنظيم الحركة المرورية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق لخلق السيولة المرورية المطلوبة في المنطقة.