محافظ الشرقية يتابع انهيار عقار صادر له قرار إزالة بالزقازيق

كتبت- نظيمة البحراوي:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حدث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، والصادر بشأنه قرار ترميم سابق من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق تحت رقم 9 لسنة 2013.

حيث جرى تحرير محضر برقم 10 لسنة 2014 لعدم تنفيذ قرار الترميم السابق، وقد أسفر الحادث عن خسائر مادية في عدد من السيارات الواقعة بمحيط وأسفل العقار النهار، دون حدوث خسائر في الأرواح.

فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار

كلف محافظ الشرقية، السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد كُجَك بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق

كما وجه المحافظ أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار، وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الانهيار، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.

يذكر أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية، قد تلقى بلاغًا بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.