فيلم استنساخ لسامح حسين يواصل التراجع في شباك التذاكر

فيلم استنساخ لسامح حسين يواصل التراجع في شباك التذاكر

فيلم استنساخ لسامح حسين يواصل التراجع في شباك التذاكر

كتب: بسمة شطا

يواصل فيلم «استنساخ» للفنان سامح حسين التراجع فى الإيرادات فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وسط المنافسة التى يشهدها موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم «استنساخ» لسامح حسين يتراجع إلى 70 ألف جنيه فى شباك التذاكر

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم «استنساخ» جاء يوم أمس الجمعة فى المركز الرابع، ولكنه تراجع فى الإيرادات، حيث حقق إيرادات بلغت 70 ألفًا و684 جنيهًا فقط لا غير، وقد اكتفى ببيع 541 تذكرة فقط.

يشارك فى فيلم «استنساخ» عدد كبير من الفنانين، من بينهم سامح حسين وهبة مجدى وهاجر الشرنوبى ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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