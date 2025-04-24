تجربة مختلفة وجديدة يخوضها الفنان سامح حسين من خلال فيلمه الجديد «استنساخ»، يناقش من خلاله واحدة من قضايا العصر، وهى عالم الذكاء الاصطناعى والسوشيال ميديا، راصداً مدى خطورتها على انتهاك الهوية العربية والسيطرة على عقول البشر، بالتعاون مع مجموعة مميّزة من الفنانين، من بينهم هبة مجدى وهاجر الشرنوبى وآخرون، تحت قيادة المخرج عبدالرحمن محمد، الذى كتب أيضاً سيناريو العمل.

ويكشف صُناع العمل لـ«الوطن» عن كواليس تحضيراته، والفكرة الرئيسية التى يدور حولها، وأزمة منعه من العرض لأول مرة، وسبب طرحه خارج موسم أفلام عيد الفطر، والكثير من التفاصيل خلال السطور التالية.