مؤلف ومخرج فيلم استنساخ: العمل موجّه للأجيال الجديدة

«يتنبأ بالمستقبل».. عبارة وصف بها المخرج والمؤلف عبدالرحمن محمد فيلم «استنساخ»، وقال إنه يقدم من خلاله تجربة تناسب العصر الحالى فى محاولة لكشف مدى خطورة الذكاء الاصطناعى وتأثيره على الجيل الجديد.

عبدالرحمن محمد: سامح حسين فنان موهوب ولديه إمكانيات لم تظهر على الشاشة

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أنه يعمل على فيلم «استنساخ» منذ عام ونصف العام تقريباً، واستهلك كل هذه الفترة الزمنية لكى يخرج العمل فى أفضل صورة ممكنة، إذ إنه يناقش قضية مهمة، وهى الذكاء الاصطناعى، تمس الجيل الجديد.

وأضاف: «إحنا بنقدم حاجة مختلفة وجديدة تماماً ماتناقشتش بالشكل ده قبل كدا وأتمنى تتبسطوا بيها لأنها عمل بجد مهم»، لافتاًَ إلى أن العمل يمس مستقبل الجيل الجديد.

وتابع «عبدالرحمن» حديثه بأن فيلم «استنساخ» يتنبأ بالمستقبل، من خلال نظريات علمية، مضيفاً: «التنبؤ ده لأن الواقع الافتراضى هيبقى بالظبط كدا زى استخدامنا للموبايل فى عصرنا الحالى، يمكن الموبايلات بدأت بنفس الطريقة وده بنرصده فى العمل وإن هيبقى تأثيره علينا عامل إزاى ومدى خطورته واللى ممكن يعمله».

أما عن تعاونه مع الفنان سامح حسين، فقال «عبدالرحمن» إنه كان يرى دائماً أن «سامح» لديه إمكانيات أخرى كثيرة لم تخرج بعد على الشاشة، رغم النجاحات الكبيرة التى حققها من قبل.