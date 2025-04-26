تقديم 1126 خدمة طبية خلال قافلة مجانية في قرية ابشادات بمركز ملوي

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1126 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وذلك خلال قافلة طبية مجانية بقرية ابشادات بمركز ملوي، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

تقديم خدمات طبية لـ1126 مواطنا

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 23 و 24 إبريل ، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 292 حالة جراحة، و228 حالة أطفال، و224 باطنة، و81 نساء، و120 جلدية، و76 حالة أسنان، و45 حالة تنظيم أسرة، وتحليل 128 عينة دم، و63 تحليلاً متنوعاً، و5 حالات أشعة سينية، وخلع أسنان لـ6 حالات، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ72 مترددا، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، كما تم عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ116 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحى بين المواطنين.