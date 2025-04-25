شون وصوامع المنيا تستقبل 44 ألف طن من القمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن، إجمالي 44 ألفًا و240 طنًا من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعًا مخصصًا لاستلام المحصول، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

متابعة دقيقة لأعمال فرز واستلام القمح

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ خطة التوريد.

ووجّه اللواء كدواني مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كل الجهات التنفيذية المعنية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية.

متابعة يومية لتحقيق المستهدف من كميات التوريد

أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام التسليم من قبل المزارعين، إلى جانب المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بكل موقع، لتحقيق المستهدف من كميات التوريد.