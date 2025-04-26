أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025.. قائمة بجميع الأصناف

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025، تحديثا جديدا، ويتراوح سعر الطماطم اليوم بين 3.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

وأوضحت بوابة سوق العبور، آخر تحديث في أسعار الخضراوات في سوق العبور السبت 26-4-2025، بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم، وذلك وفقا لآخر تحديث معلن من جانب سوق العبور كالتالي:

سعر الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البصل الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر فاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الملوخية اليوم في سوق العبور ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

أسعر الخضراوات في سوق العبور

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 10 إلى 25 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 7 إلى 15 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر البسلة في سوق العبور ما بين 11 إلى 15 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الخيار الصوب اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 11 جنيها للكيلو.