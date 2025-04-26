أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025.. قائمة بجميع الأصناف

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025.. قائمة بجميع الأصناف

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025.. قائمة بجميع الأصناف

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 26-4-2025، تحديثا جديدا، ويتراوح سعر الطماطم اليوم بين 3.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

وأوضحت بوابة سوق العبور، آخر تحديث في أسعار الخضراوات في سوق العبور السبت 26-4-2025، بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم، وذلك وفقا لآخر تحديث معلن من جانب سوق العبور كالتالي:

سعر الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البصل الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر فاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الملوخية اليوم في سوق العبور ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

أسعر الخضراوات في سوق العبور

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 10 إلى 25 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 7 إلى 15 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر البسلة في سوق العبور ما بين 11 إلى 15 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الخيار الصوب اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 11 جنيها للكيلو.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا