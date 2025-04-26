محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي في شارع 9 بالمقطم

تابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي بشارع 9 بالمقطم ونقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق الزلزال العشوائي لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية، وتحول إلى بؤرة للتلوث، كما يفتقد لوسائل الحماية المدنية نتيجة انتشار الوصلات الكهربائية العشوائية به مما شكل تهديدًا للمكان وقاطنيه والمنطقة المحيطة به.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم توفير مكان لكل الباعة المتواجدين في السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يضار أي بائع، إذ تحرص الدولة على الحفاظ على مصادر أرزاقهم مع توفير البيئة الآمنة لهم لممارسة انشطتهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوقى عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي).

تفاصيل سوق عمار بن ياسر

وسوق عمار بن ياسر الحضاري مقام على مساحة 5 أفدنة، ويتكون من مبنى إداري، و95 محلا بمساحة 18 متر للمحل الواحد، مخصصة لأنشطة بيع الخضار ،والفاكهة ، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة، و20 محل خارجي، وكافيتريا، و2 شواية، ومنطقة مظلات، و5 مناطق انتظار، أما سوق عبد المجيد محمود فيضم ٤ مولات ، بإجمالي ٢٢٢ محل ، وكافيتريا.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواءوليد شوقى، رئيس حى المقطم، وعدد من قيادات مديرية أمن القاهرة.