محلل رياضي: الأهلي بحاجة لوقفة حقيقية بعد وداع دوري أبطال إفريقيا

محلل رياضي: الأهلي بحاجة لوقفة حقيقية بعد وداع دوري أبطال إفريقيا

محلل رياضي: الأهلي بحاجة لوقفة حقيقية بعد وداع دوري أبطال إفريقيا

كتبت: أية محسن

أعرب المحلل الرياضي تامر بيجاتو عن حزنه الشديد لخروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، معتبرا أن الفريق لم يظهر بالمستوى الفني والتكتيكي المطلوب، ما تسبب في خسارته للبطولة القارية.

وأشار «بيجاتو» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مشكلات الأهلي ليست وليدة اللحظة، بل تمتد منذ فترة طويلة، ويعاني الفريق من تذبذب في الأداء، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة في تحديد طريقة اللعب المناسبة لعناصر الفريق، فضلًا عن الإصابات المتكررة التي أثرت على التشكيلة الأساسية.

وقال «بيجاتو» إن الفريق تعادل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم امتلاكه الفرصة للفوز، حيث كانت الفرصة متاحة أمام الأهلي لحسم اللقاء، خصوصًا في ظل اندفاع صن داونز في بداية اللقاء، مضيفا أن الفريق نجح في مباراة الإياب من إحراز هدف مبكر، إلا أنه فشل في الحفاظ عليه نتيجة ضعف الأداء الفني، موضحًا أن صن داونز سيطر بشكل كبير على مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني.

وطالب بضرورة إجراء مراجعة شاملة داخل النادي الأهلي، سواء على مستوى الجهاز الفني أو طريقة إدارة المباريات، من أجل استعادة مكانته القارية وإرضاء جماهيره التي كانت تتطلع إلى اللقب.

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