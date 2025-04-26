محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء كوبري مشاة حديدي أمام معدية طلخا

محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء كوبري مشاة حديدي أمام معدية طلخا

محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء كوبري مشاة حديدي أمام معدية طلخا

كتب: آية حسنين

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، رئيس مركز ومدينة طلخا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري، للبدء فورا في إنشاء كوبري مشاة حديدي، والانتهاء منه خلال 4 أيام بحد أقصى، ليكون بديلا لمعدية طلخا ترعة الساحل، وذلك لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين بين الجانبين.

محافظ الدقهلية

إنشاء كوبري مشاه في طلخا

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين، مع التأكيد على متابعة الحركة المرورية عليه على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الكوبري الجديد سيشمل أرضية حديدية وجانبين من الحديد، مشددًا على أن يتم الانتهاء من الإنشاء خلال أربعة أيام، ومؤكدًا أن المرور خلال الكوبري مجاني، ويقوم مجلس مدينة طلخا بالإشراف على الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ الدقهلية

وأضاف محافظ الدقهلية أن أرواح وسلامة المواطنين وراحتهم هي شغلنا الشاغل، والتكليفات واضحة بالانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري خلال أربعة أيام بحد أقصى لتوفير سبل الانتقال الآمنة للمواطنين بين الجانبين.

جاء ذلك بعد تلقي المحافظ شكوى مواطنين في هذا الشأن، فانتقل على الفور للمعاينة على الطبيعة، واتخاذ القرار المناسب.

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