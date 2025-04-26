كاتب صحفي: صمود سكان غزة يحبط مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

كاتب صحفي: صمود سكان غزة يحبط مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

كاتب صحفي: صمود سكان غزة يحبط مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

كتبت: أية محسن

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث إنه قد مرو عام ونصف على مسلسل النزوح القسري المستمر لأهالي القطاع.

ونوه «رائف» في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، بأن السكان في غزة يعانون من تدمير غير مسبوق على كافة الأصعدة، حيث يتنقلون بين الشمال والجنوب في محاولة للبقاء على قيد الحياة، موضحًا أن هذا النزوح المتكرر يأتي في إطار مخطط طويل الأمد تهدف إسرائيل من خلاله إلى تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أن هذا المخطط لن يتحقق بفضل صمود الشعب الفلسطيني ودعم الدول العربية، خاصة مصر والأردن.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى حالياً إلى توسيع المناطق العازلة في غزة بهدف تضييق الحصار المفروض على القطاع، مما يعوق وصول المساعدات الإنسانية، محذرًا من أن هذه الخطط لا تقتصر على تقسيم القطاع فحسب، بل تمتد إلى محاولة تطبيق فصل عنصري داخل القطاع الفلسطيني.

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