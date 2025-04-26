جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مضبوطات وإجراءات تفتيش الركاب

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على طائرة «تيوي» القادمة من مطار مانشستر، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أمريكي الجنسية، حيث تلاحظ من خلال جواز السفر كثرة تردده، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-ray»، حيث تبين وجود أجسام معتمة ومتكررة، وتبين أن العملات أثرية وتعود للعصرين الروماني واليوناني، بالإضافة إلى قطع تعود لعصر الإسكندر الأكبر.

اجراءات قانونية

وقرر محمد لطفي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025.