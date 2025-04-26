أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم السبت 26-4-2025 خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 26-4-2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات أسبوع شهد تقلبات حادة، مع حالة التهدئة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

,قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4775 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات في ختام تعاملات الأسبوع لتسجل مستوى 3319 دولارًا.

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5457 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4093 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3184 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4780 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3349 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3319 دولارًا.

وأوضح «إمبابي» أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية.

وأضاف، أن تحسن الطلب على الدولار أدى لفقادن الذهب بعض مكاسبه التي حققها في تعاملات يوم الحميس الماضي، على الرغم من انخفاض عوائد السندات الأمريكية، حيث أدت تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض حاد في سعر الذهب.

ولفت، إلى أن الأسواق لا تزل متقلبة، حيث تتأرجح معنويات المستثمرين بين الإقبال على المخاطرة والعزوف عنها، وذلك بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية، أن الصين تريد إعفاء بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، تفاعلات الأسواق بإيجابية مع الخبر، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات صحفية لاحقة، إنه «لن يلغي الرسوم الجمركية على الصين إلا إذا قدموا لنا شيئاً».

ترقب في الأسواق

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في أبريل من 57 إلى 52، وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم لمدة عام واحد من 5% إلى 6.5%، وارتفعت توقعاتهم للتضخم لمدة خمس سنوات بنسبة 4.4% من 4.1%.

ويوم الخميس، صرحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءً في يونيو إذا كانت البيانات تدعم ذلك، لكنها أكدت أن حالة عدم اليقين تُلقي بثقلها على الأحداث.

وقال «إمبابي» إن تزايد توقعات الأسواق بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو يزيد عن 85 نقطة أساس، سيعزز من قوة الذهب ويدفعه لمزيد من الارتفاع.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، صدور تقرير JOLTS الأمريكي لشهر مارس، والقراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، وأرقام الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل.