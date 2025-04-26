تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 26-4-2025 في محلات الصاغة

تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 26-4-2025 في محلات الصاغة

تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 26-4-2025 في محلات الصاغة

كشفت شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، عن وجود تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 26-4-2025، في جميع الأعيرة في السوق المحلية، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا واستخدامًا في صناعة المشغولات الذهبية والشبكة.

وتوضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر كما جاءت في التحديث الأخير لسعر الجرام، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية بآخر تحديث

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيها للشراء، مقابل 5450 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 4790 جنيهات، مقابل 4770 جنيهًا للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في آخر تحديث 4106 جنيهًا للشراء، مقابل 4089 جنيهات للبيع، وهو الأكثر استخداما في صناعة الدبل.

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي

وسجل الجنيه الذهب الآن 38 ألفا و320 جنيهًا للشراء، مقابل 38 ألفا و300 جنيهًا للبيع.

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