أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025..تحديث في عيار 21

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025 بالأسواق المحلية والعالمية، إذ سجل عيار 21 قبل احتساب سعري المصنعية أو ضريبة الدمغة 4820 جنيهًا للشراء خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 4 آلاف و820 جنيهًا للشراء و4 آلاف و800 جنيه للبيع، وبحسب شعبة الذهب والمجوهرات تكثر القوة الشرائية للذهب عيار 21 في محافظات قبلي وبحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في الصاغة نحو 5 آلاف و509 جنيهات للشراء و5 آلاف و486 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5 آلاف و50 جنيها للشراء و5 آلاف و29 جنيها للبيع خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية سعر الجرام دون مصنعية 4 آلاف و131 جنيها للشراء و4 آلاف و114 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم فى مصر

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة إلى 3 آلاف و213 جنيها للشراء و3 آلاف و199 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 38 ألفا و560 جنيها للشراء و38 ألفا و540 جنيها للبيع.

سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية

تداول سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستوى 3345 دولار للشراء و3344.5 دولار للبيع.