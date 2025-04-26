حالات غياب ونقص مستلزمات في مرور مفاجئ على وحدتين صحيتين ببني سويف

نفذت لجنة من إدارة المتابعة بمحافظة بني سويف، بقيادة أشرف حماد، زيارات مفاجئة لوحدتين صحيتين في بني قاسم وطرشوب، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي والحضانات التابعة لمستشفى ببا المركزي «المؤقتة في قمبش بسبب تجديد المستشفى».

الاطلاع على سجلات الحضور و الانصراف

كشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، عن متابعة اللجنة مستوى الخدمات الطبية بالوحدتين، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ملاحظات وسلبيات

أسفر المرور والمتابعة عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

تلافي الملاحظات

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة، بتلافي الملاحظات واستيفاء حالات الغياب الواردة بالتقرير، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ببني قاسم وطرشوب، بجانب صيانة ميزان عيادة تنظيم الأسرة وجهاز تقطير المياه بالمعمل بطرشوب.

انتظام صرف الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي

كما وجه المحافظ بضرورة التاكيد على انتظام صرف الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي، لحين تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة، وعمل الصيانة اللازمة لبعض وحدات الغسيل، والتنسيق مع الوحدة المحلية، فيما يخص أعمال الصرف والنظافة بقمبش، فضلا عن توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط.

استمرار حملات التفتيش

كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية.