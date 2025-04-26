وصول أول فوج سياحي روسي إلى مطار العلمين هذا الموسم (صور)

وصول أول فوج سياحي روسي إلى مطار العلمين هذا الموسم (صور)

وصول أول فوج سياحي روسي إلى مطار العلمين هذا الموسم (صور)

كتب - محمد بخات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء انطلاق موسم الصيف السياحى لعام 2025، مع استقبال أولى رحلات الطيران السياحى القادمة من أنطاليا بتركيا، عبر مطار العلمين الدولى، على متنها فوج سياحي من روسيا، مع بدء موسم سياحي مبشر للحركة السياحية بالساحل الشمالي ومطروح.

واستقبل محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، الرحلة الأولى لفوج من روسيا قادما من أنطاليا إلى مطار العلمين الدولى، التى جري استقبالها برش المياه كطقوس لأولى الرحلات.

خلال استقبال الفوج الروسي وتوزيع الكتيبات عن مطروح بمطار العلمين الدولي

توزيع هدايا للفوج الروسي

كانت فتيات مبادرة ريحانة التابعة لوزارة الشباب والرياضة في الاستقبال والترحيب بزوار المحافظة، ضمن مبادرة جهود دعم الفتيات، وقامت فتيات ريحانة بتقديم الهدايا التذكارية والترحيب بصورة مشرفة بزوار المحافظة، وإهدائهم للسياح هدايا عينية وكتيبات باللغة الروسية عن سيوة ومدينة العلمين ومرسى مطروح، وتمور من واحة سيوة، وبعض الهدايا العينية المعبرة عن تراث محافظة مطروح، في رسالة تؤكد دور الفتاة المصرية في تمثيل بلدها بصورة مُشرّفة أمام العالم.

خلال استقبال الفوج الروسي وتوزيع الكتيبات عن مطروح بمطار العلمين الدولي

تنوع سياحي

قال محافظ مطروح، في بيان، إن أرض المحافظة تشهد طفرة تنموية وسياحية غير مسبوقة، مع توقع أن يشهد موسم الصيف هذا العام تنوعًا أكبر في الجنسيات، مع تدفق حركة السياحة والطائرات القادمة إلى مطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح الدولي، مقارنة بالعام الماضي.

خلال استقبال الفوج الروسي وتوزيع الكتيبات عن مطروح بمطار العلمين الدولي

المشروعات الكبيرة

أوضح محافظ مطروح، أن التدفق السياحي يأتي بفضل ما تشهده محافظة مطروح من اهتمام القيادة السياسية بعمليات التطوير الشامل والمشروعات القومي، واستحداث مدن جديدة ومنها مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات التنموية والسياحية الواعدة في المنطقة.

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