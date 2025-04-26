«صاحبة السعادة» تحتفي بالراحل سليمان عيد الاثنين

كتبت : أميرة عزالدين

قررت الإعلامية إسعاد يونس إعادة حلقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع الفنان الراحل سليمان عيد، الذي كانت وفاته بمثابة صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه.

مواعيد عرض حلقة سليمان عيد مع صاحبة السعادة

كشفت الصفحة الرسيمة لقناة dmc عبر «إنستجرام»، عن تفاصيل الحلقة من خلال نشر البرومو، وقالت: «انتظروا حلقة خاصة مع النجم كريم محمود عبد العزيز والنجم الراحل سليمان عيد في برنامج صاحبة السعادة.. الاثنين القادم الساعة 10:00 مساء.. فقط على dmc».

وفاة الفنان سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا يوم الجمعة قبل الماضية، وتم تشييع جنازته بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.