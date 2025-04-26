رئيس «شعبة الدواجن»: انخفاض كبير في أسعار البيض والفراخ

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البيض شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث وصل سعر كرتونة البيض بالمزارع إلى 90 جنيها، لكن الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر في الأسواق، حيث تباع أحيانا بـ120 إلى 140 جنيها، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة على الحلقات الوسيطة لمنع هذا التلاعب، مؤكدا أن الدولة تحركت مؤخرا لدعم استقرار الأسعار عبر الشركات القابضة، حيث تُباع كرتونة البيض بـ120 جنيها والفراخ المجمدة بـ125 للكيلو.

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 25% مقارنة بشهر رمضان، لكنها شهدت ارتفاعًا طفيفا مؤخرا لتسجل نحو 75-76 جنيها للكيلو.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في الارتفاع غير المبرر لأسعار الكتاكيت، التي وصلت إلى 50 جنيها، رغم أن السعر الطبيعي يجب ألا يتجاوز 20 جنيها.

وشدد «السيد» على أن السعر العادل لكيلو الفراخ بالنسبة للمستهلك، يجب أن يتراوح بين 85 و88 جنيها، لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وضمان استمرارية الإنتاج، مؤكدا أن احتساب هذا السعر يعتمد على تكلفة الإنتاج الفعلية وهامش ربح معقول.